Фінляндія і Британія підпишуть декларацію про стратегічне партнерство для протидії загрозі РФ

Міністри закордонних справ Фінляндії і Британії підпишуть декларацію про стратегічне партнерство між двома країнами.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Фінляндії, пише "Європейська правда".

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен у понеділок перебуває з візитом у Лондоні.

"Стратегічне партнерство підсилює велике співробітництво Фінляндії та Великої Британії, яке засноване на спільній вигоді та цінностях, які поділяють країни. Нам важливо зміцнити взаємодію в галузі безпеки і оборони, а також в інших сферах", – заявила Валтонен.

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Міністри також обговорять підтримку України та сектора Гази і далекосяжні наслідки загарбницької війни Росії проти України для безпеки Європи.

В МЗС Великої Британії повідомили, що у декларації буде викладено прагнення країн працювати разом для вирішення глобальних проблем безпеки та підтримки України доти, доки та не переможе у війні.

У документі Фінляндія і Велика Британія називають Росію найсерйознішою і прямою загрозою миру і стабільності Європи.

У ньому наголошується, що повномасштабна загарбницька війна Росії проти України докорінно змінила ситуацію з безпекою в Європі. Двостороннє партнерство покликане боротися з російською дезінформацією та шкідливою кібердіяльністю, а також надати Україні підтримку у відновленні та реконструкції.

У декларації також описуються узгоджені зусилля країн щодо розширення співробітництва в галузі науки і технологій, торгівлі та інвестицій і боротьби з нелегальною імміграцією.

Новий командувач Збройних сил Фінляндії генерал Янне Яаккола вважає, що Росія навряд чи прямо атакує країну-члена НАТО, але цілком може продовжити гібридні атаки, зокрема глушіння сигналу й втручання у вибори.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна разом зі Швецією, які нещодавно приєднались до НАТО, мають відігравати важливу роль у підтримці миру, водночас він закликав "менше говорити і більше готуватись" до потенційної війни, щоб її уникнути.