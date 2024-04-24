Президент Фінляндії назвав найкращий спосіб, щоб уникнути війни
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна разом зі Швецією, які нещодавно приєднались до НАТО, мають відігравати важливу роль у підтримці миру і зменшенні риторики війни, водночас готуючись до неї.
Про це він сказав під час візиту до Стокгольму, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Під час візиту Стубб обговорив питання оборони, в тому числі нинішню військову риторику Заходу, яка, за його словами, останнім часом стала досить агресивною.
"Найкращий спосіб уникнути війни – це менше говорити і більше готуватися. Я думаю, що ви відчуваєте те ж саме. Це цілком зрозуміло. Наші телеекрани заполонили війни в Європі та на Близькому Сході", – зазначив фінський президент.
Він додав, що ця риторика "може легко порушити почуття безпеки і віри в майбутнє у молодих поколінь".
За словами Стубба, "Фінляндія і Швеція відіграють важливу роль у просуванні миру", зазначивши, що хоча "це звучить парадоксально", але саме тому "ми хочемо мати сильну армію і саме тому ми вступили до НАТО".
Фінський президент і раніше критикував розмови західних лідерів про те, що наступною жертвою нападу Росії може стати хтось із членів НАТО.
Також Стубб заявляв, що не турбується з приводу анонсованих планів Росії збільшити військову присутність біля кордонів Фінляндії через її вступ у НАТО.