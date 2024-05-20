Финляндия и Британия подпишут декларацию о стратегическом партнерстве для противодействия угрозе РФ

Министры иностранных дел Финляндии и Великобритании подпишут декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Об этом говорится в сообщении МИД Финляндии, пишет "Европейская правда".

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен в понедельник находится с визитом в Лондоне.

"Стратегическое партнерство усиливает большое сотрудничество Финляндии и Великобритании, основанное на общей выгоде и ценностях, которые разделяют страны. Нам важно укрепить взаимодействие в области безопасности и обороны, а также в других сферах", – заявила Валтонен.

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Министры также обсудят поддержку Украины и сектора Газы и далеко идущие последствия захватнической войны России против Украины для безопасности Европы.

В МИД Великобритании сообщили, что в декларации будет изложено стремление стран работать вместе для решения глобальных проблем безопасности и поддержки Украины до тех пор, пока та не победит в войне.

В документе Финляндия и Великобритания называют Россию самой серьезной и прямой угрозой миру и стабильности Европы.

В нем отмечается, что полномасштабная захватническая война России против Украины в корне изменила ситуацию с безопасностью в Европе. Двустороннее партнерство призвано бороться с российской дезинформацией и вредоносной кибердеятельностью, а также оказать Украине поддержку в восстановлении и реконструкции.

В декларации также описываются согласованные усилия стран по расширению сотрудничества в области науки и технологий, торговли и инвестиций и борьбы с нелегальной иммиграцией.

Новый командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Янне Яаккола считает, что Россия вряд ли прямо атакует страну-члена НАТО, но вполне может продолжить гибридные атаки, включая глушение сигнала и вмешательство в выборы.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна вместе со Швецией, которые недавно присоединились к НАТО, должны играть важную роль в поддержании мира, в то же время он призвал "меньше говорить и больше готовиться" к потенциальной войне, чтобы ее избежать.