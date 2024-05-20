Прем’єр Хорватії розповів про розмову з Зеленським

Нещодавно повторно призначений прем’єр-міністром Хорватії Андрей Пленкович провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у мережі X (Twitter).

За словами Пленковича, Зеленський привітав його з формуванням уряду і розповів про ситуацію в Україні.

"Я підтвердив свою участь у першому Саміті миру в Швейцарії", – написав Пленкович.

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U telefonskom razgovoru predsjednik @ZelenskyyUa čestitao nam je na formiranju 3️⃣. @VladaRH i izvijestio o stanju u #Ukraine. Potvrdio sam sudjelovanje na prvom Mirovnom summitu u Švicarskoj. @VladaRH će nastaviti pružati snažnu i sveobuhvatnu pomoć Ukrajini. 🇭🇷🇺🇦 pic.twitter.com/yJtW2dN1gR — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) May 20, 2024

Парламент Хорватії 17 травня затвердив уряд на чолі з проєвропейським та проукраїнським прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем, який заступає на посаду на третій термін.

Дострокові вибори у Хорватії, на яких перемогу здобула партія прем’єра Пленковича, стали наслідком масштабних протестів через звинувачення партії влади в корупції.

Читайте деталі у статті: Хорватія залишається дружньою: що допомогло зберегти посаду проукраїнському прем'єру.