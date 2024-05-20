Премьер Хорватии рассказал о разговоре с Зеленским

Недавно повторно назначенный премьер-министром Хорватии Андрей Пленкович провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в сети X (Twitter).

По словам Пленковича, Зеленский поздравил его с формированием правительства и рассказал о ситуации в Украине.

"Я подтвердил свое участие в первом Саммите мира в Швейцарии", – написал Пленкович.

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U telefonskom razgovoru predsjednik @ZelenskyyUa čestitao nam je na formiranju 3️⃣. @VladaRH i izvijestio o stanju u #Ukraine. Potvrdio sam sudjelovanje na prvom Mirovnom summitu u Švicarskoj. @VladaRH će nastaviti pružati snažnu i sveobuhvatnu pomoć Ukrajini. 🇭🇷🇺🇦 pic.twitter.com/yJtW2dN1gR — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) May 20, 2024

В свою очередь Зеленский в Twitter (X) отметил, что поздравил Пленковича с назначением и поблагодарил за постоянную поддержку Украины со стороны Хорватии.

Также, по его словам, во время разговора речь шла о поддержке со стороны Хорватии начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и возможности присоединения к Вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины.

Парламент Хорватии 17 мая утвердил правительство во главе с проевропейским и проукраинским премьер-министром Андреем Пленковичем, который заступает на должность на третий срок.

Досрочные выборы в Хорватии, на которых победу одержала партия премьера Пленковича, стали следствием масштабных протестов из-за обвинений правящей партии в коррупции.

Читайте детали в статье: Хорватия остается дружественной: что помогло сохранить должность проукраинскому премьеру.