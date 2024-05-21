На півдні Італії у вулканічному районі стався найсильніший в його історії землетрус

В італійському портовому місті Поццуолі, що неподалік Неаполя, у ніч проти 21 травня зафіксували землетрус силою 4,4 бала, в результаті якого сотні людей були змушені тимчасово покинути оселі та евакуювали в'язницю для жінок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

У зв'язку із землетрусом влада Поццуолі евакуювала десятки багатоквартирних будинків через загрозу пошкоджень. Також через загрозу можливого обвалу тимчасово вивезли близько 140 ув'язнених тюрми для жінок у передмісті.

Фото: АР

Щонайменше 500 людей залишились спати в наданих рятувальниками наметах, решта – провели ніч в автомобілях. Італійські ЗМІ також писали про велику кількість людей, які виїжджали з Поццуолі, через що біля Неаполя утворились корки.

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Фото: ЕРА

Після підземних поштовхів у понеділок ввечері ніхто не постраждав і були лише незначні руйнування.

За словами вулканолога Національного центру геофізики і вулканології Італії Джузеппе Де Натале, для цього району землетрус був найсильнішим за всю історію. Поццуолі розташовані у Флегрейських полях – розлогої області древніх вулканічних центрів біля Тірренського моря.

Територія навколо Флегрейських полів є сейсмічно і вулканічно активною. Востаннє сильний землетрус там фіксували у 1984 році, коли довелось евакуювати 40 тисяч містян. З 2006 року поверхня Флегрейських полів піднялася на 1,3 метра.

Також повідомлялось про землетрус силою 4,1 на крайньому півдні Франції у гірському масиві Піренеї.