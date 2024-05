У французьких Піренеях на кордоні з Іспанією стався відчутний землетрус

На крайньому півдні Франції у гірському масиві Піренеї зафіксували відчутні для людей підземні поштовхи, їхня магнітуда складала 4,1.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Землетрус стався об 11:23 у вівторок 21 травня на території департаменту Верхні Піренеї, в районі населеного пункту Баньєр-де-Бігор.

🔔#Earthquake (#séisme) M3.9 occurred 23 km S of #Tarbes (#France) 3 min ago (local time 11:23:32). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/Zd4GFSJU9H

🖥https://t.co/ZiC1rwgqup pic.twitter.com/kcllk6KZRo

