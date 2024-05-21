У французьких Піренеях на кордоні з Іспанією стався відчутний землетрус

На крайньому півдні Франції у гірському масиві Піренеї зафіксували відчутні для людей підземні поштовхи, їхня магнітуда складала 4,1.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Землетрус стався об 11:23 у вівторок 21 травня на території департаменту Верхні Піренеї, в районі населеного пункту Баньєр-де-Бігор.

Поштовхи були добре відчутні для місцевих мешканців.

Кілька навчальних закладів через землетрус переривали уроки, учнів повиводили надвір. Оскільки ніяких руйнувань не сталося, заняття після того продовжилися.

У селищі Лю на стіні однієї з адміністративних будівель з’явилася тріщина. Про інші наслідки землетрусу поки не повідомляли.

Землетруси незначної магнітуди не є винятковим явищем для Піренеїв, проте поштовхи силою понад 3,5 вважаються доволі значними.

Раніше у травні відчутний землетрус зафіксували у Швеції біля узбережжя Ботнічної затоки.

Найбільш значний землетрус на території Франції за останній час стався у червні 2023 року, тоді магнітуда поштовхів перевищувала 5. Його називали найсильнішим у регіоні за пів століття.

