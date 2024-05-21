У французьких Піренеях на кордоні з Іспанією стався відчутний землетрус
На крайньому півдні Франції у гірському масиві Піренеї зафіксували відчутні для людей підземні поштовхи, їхня магнітуда складала 4,1.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
Землетрус стався об 11:23 у вівторок 21 травня на території департаменту Верхні Піренеї, в районі населеного пункту Баньєр-де-Бігор.
🔔#Earthquake (#séisme) M3.9 occurred 23 km S of #Tarbes (#France) 3 min ago (local time 11:23:32). More info at:
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Поштовхи були добре відчутні для місцевих мешканців.
Кілька навчальних закладів через землетрус переривали уроки, учнів повиводили надвір. Оскільки ніяких руйнувань не сталося, заняття після того продовжилися.
У селищі Лю на стіні однієї з адміністративних будівель з’явилася тріщина. Про інші наслідки землетрусу поки не повідомляли.
Землетруси незначної магнітуди не є винятковим явищем для Піренеїв, проте поштовхи силою понад 3,5 вважаються доволі значними.
Раніше у травні відчутний землетрус зафіксували у Швеції біля узбережжя Ботнічної затоки.
Найбільш значний землетрус на території Франції за останній час стався у червні 2023 року, тоді магнітуда поштовхів перевищувала 5. Його називали найсильнішим у регіоні за пів століття.