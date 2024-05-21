На юге Италии в вулканическом районе произошло самое сильное в его истории землетрясение

В итальянском портовом городе Поццуоли, недалеко от Неаполя, в ночь на 21 мая зафиксировали землетрясение силой 4,4 балла, в результате которого сотни людей были вынуждены временно покинуть дома и эвакуировали тюрьму для женщин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

В связи с землетрясением власти Поццуоли эвакуировали десятки многоквартирных домов из-за угрозы повреждений. Также из-за угрозы возможного обвала временно вывезли около 140 заключенных тюрьмы для женщин в пригороде.

ФОТО: АР

По меньшей мере 500 человек остались спать в предоставленных спасателями палатках, остальные – провели ночь в автомобилях. Итальянские СМИ также писали о большом количестве людей, которые выезжали из Поццуоли, из-за чего возле Неаполя образовались пробки.

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ФОТО: ЕРА

После подземных толчков в понедельник вечером никто не пострадал и были лишь незначительные разрушения.

По словам вулканолога Национального центра геофизики и вулканологии Италии Джузеппе Де Натале, для этого района землетрясение было самым сильным за всю историю. Поццуоли расположены во Флегрейских полях – обширной области древних вулканических центров у Тирренского моря.

Территория вокруг Флегрейских полей является сейсмически и вулканически активной. Последний раз сильное землетрясение там фиксировали в 1984 году, когда пришлось эвакуировать 40 тысяч горожан. С 2006 года поверхность Флегрейских полей поднялась на 1,3 метра.

Также сообщалось о землетрясении силой 4,1 на крайнем юге Франции в горном массиве Пиренеи.