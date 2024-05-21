Трамп вирішив не свідчити у першій кримінальній справі проти себе

Експрезидент США Дональд Трамп скористався правом не свідчити в кримінальному процесі в Нью-Йорку, де його звинувачують у впливі на передвиборчу кампанію у 2016 році шляхом виплат для приховування інформації про його нібито позашлюбні зв'язки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Адвокати Трампа викликали до суду лише двох свідків. Останнім став адвокат Роберт Костелло, який виступив 21 травня.

Костелло заявив на суді, що Майкл Коен – колишній юрист Трампа та один із ключових свідків обвинувачення – говорив йому про відсутність будь-якого компромату на колишнього президента США. Після його свідчень захист оголосив про завершення свого виступу.

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Експрезидент США, таким чином, у суді не виступав, хоча така можливість припускалась від початку процесу.

Тепер у суді заслухають останні слова прокуратури й захисту – найімовірніше, це станеться вже завтра, 22 травня, – після чого присяжні будуть радитись про ухвалення вердикту: винен Дональд Трамп чи ні.

Нагадаємо, йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. Це – перший кримінальний суд над експрезидентом в історії США.

Трамп неодноразово намагався відтермінувати початок суду у цій справі.

Ця кримінальна справа є однією з чотирьох, порушених проти Дональда Трампа у США, але може стати єдиною, яка дійде до суду і завершиться винесенням вироку до президентських виборів 2024 року.