Трамп провалив ще одну спробу відкласти кримінальний суд у Нью-Йорку

Суддя апеляційного суду Нью-Йорка у вівторок відхилила спробу Дональда Трампа відкласти початок кримінального процесу, пов’язаного із впливом на президентські вибори 2016 року шляхом таємних виплат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Суддя апеляційного суду Синтія Керн відхилила спробу Трампа відкласти початок судового процесу, запланованого на 15 квітня, шляхом оскарження накладеної на експрезидента судової заборони на публічні заяви стосовно справи.

Рішення Керн означає, що тепер клопотання Трампа розглядатиме колегія з п'яти суддів апеляційного суду Нью-Йорка, але це майже напевно не станеться до запланованого початку судового процесу.

Інший суддя апеляційного суду паралельно відхилив окрему спробу Трампа відкласти початок судового процесу до вирішення його клопотання про перенесення місця розгляду.

Нагадаємо, ця справа стосується історії, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Трамп заявляє про свою невинуватість та політичне переслідування з боку адміністрації президента Джо Байдена.

У разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента 2024 року всі кримінальні справи, де він фігурує, найімовірніше, будуть призупинені.