Трамп решил не свидетельствовать по первому уголовному делу против себя

Экс-президент США Дональд Трамп воспользовался правом не свидетельствовать в уголовном процессе в Нью-Йорке, где его обвиняют во влиянии на предвыборную кампанию в 2016 году путем выплат для сокрытия информации о его якобы внебрачных связях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Адвокаты Трампа вызвали в суд только двух свидетелей. Последним стал адвокат Роберт Костелло, который выступил 21 мая.

Костелло заявил на суде, что Майкл Коэн – бывший юрист Трампа и один из ключевых свидетелей обвинения – говорил ему об отсутствии какого-либо компромата на бывшего президента США. После его показаний защита объявила о завершении своего выступления.

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Экс-президент США, таким образом, в суде не выступал, хотя такая возможность допускалась с начала процесса.

Теперь в суде заслушают последние слова прокуратуры и защиты – вероятнее всего, это произойдет уже завтра, 22 мая, – после чего присяжные будут советоваться о принятии вердикта: виновен Дональд Трамп или нет.

Напомним, речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. Это – первый уголовный суд над экс-президентом в истории США.

Трамп неоднократно пытался отсрочить начало суда по этому делу.

Это уголовное дело является одним из четырех, возбужденных против Дональда Трампа в США, но может стать единственным, которое дойдет до суда и завершится вынесением приговора до президентских выборов 2024 года.