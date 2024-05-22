В уряді Словаччини розповіли про стан пораненого тиждень тому Фіцо

Стан здоров’я прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо ще не дозволяє його транспортування до столиці Братислави.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

За словами міністра, питання переведення Фіцо з лікарні ім. Рузвельта в Банській Бистриці не буде актуальним ще кілька днів. За словами його нинішнього представника, прем'єр-міністр ще не в тому стані, щоб його можна було перевезти до Братислави.

Водночас стан здоров'я Роберта Фіцо стабільний, підтвердив Каліняк.

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Минулої середи в прем'єр-міністра Фіцо кілька разів вистрілив 71-річний письменник Юрай Цинтула після закінчення засідання уряду в місті Гандлова.

Фіцо залишається у свідомості і може спілкуватися, його стан покращується, заявили раніше в лікарні.

Очільник словацького уряду переніс п'ятигодинну операцію одразу після поранення, за якою послідувала ще одна двогодинна операція минулої п'ятниці.

Словацька поліція посилила охорону громадських місць після замаху.

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