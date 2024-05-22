В правительстве Словакии рассказали о состоянии раненого неделю назад Фицо

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо еще не позволяет его транспортировку в столицу Братиславы.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Роберт Калиняк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

По словам министра, вопрос перевода Фицо из больницы им. Рузвельта в Банской-Быстрице не будет актуальным еще несколько дней. По словам его нынешнего представителя, премьер-министр еще не в том состоянии, чтобы его можно было перевезти в Братиславу.

В то же время состояние здоровья Фицо стабильное, подтвердил Роберт Калиняк.

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В прошлую среду в премьер-министра Фицо несколько раз выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула после окончания заседания правительства в городе Гандлова.

Фицо остается в сознании и может общаться, его состояние улучшается, заявили ранее в больнице.

Глава словацкого правительства перенес пятичасовую операцию сразу после ранения, за которой последовала еще одна двухчасовая операция в прошлую пятницу.

Словацкая полиция усилила охрану общественных мест после покушения.

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