Стан пораненого прем’єра Словаччини покращується

Медики заявили про покращення стану пораненого у результаті замаху 15 травня прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Aktuality.

Лікарня Рузвельта у Банській Бистриці, де перебуває словацький прем’єр, у понеділок вранці зробила коротку заяву про поточний стан Роберта Фіцо.

"Після сьогоднішньої консультації стан пацієнта стабільний. Клінічно його стан покращується, він спілкується, запальні показники повільно знижуються. Прем'єр-міністр залишається під нашим наглядом", – заявили лікарі.

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Прем'єр-міністр Фіцо перебуває в лікарні Рузвельта з середи. Його доставили туди гелікоптером після того, як у нього декілька разів вистрілив 71-річний чоловік з Левіце. Замах стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова.

Незабаром після інциденту стало відомо, що це був замах на вбивство.

У Фіцо – чотири вогнепальні поранення. Його принаймні двічі оперували.

Стрілець Юрай Цинтула був узятий під варту на вихідних. Його звинувачують у замаху на умисне вбивство, за що йому загрожує від 25 років до довічного ув'язнення.

В уряді Словаччини не виключають, що Цинтула мав спільників. На таке припущення вказує, зокрема, видалення його облікового запису у Facebook та переписок у месенджері за дві години після замаху, хоча нападника затримали одразу ж.

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