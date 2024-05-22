Глава МЗС Німеччини побувала на позиціях українських зенітників

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту до України напередодні відвідала мобільний підрозділ протиповітряної оборони біля Києва.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Bild, яке оприлюднило відповідні світлини.

Відповідаючи на питання видання, чи може Україна програти війну, вона відповіла: "ні".

IMAGO/photothek

IMAGO/photothek

"Люди тут, в Україні, з якими я сьогодні знову зустрілась, борються з левовою відвагою. Ми навряд чи можемо собі уявити, що це означає", – зазначила Бербок.



За її словами, своєю мужністю українці захищають не лише свою країну, але й "наш мирний порядок".

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"Саме тому Україна повинна перемогти у цій війні. Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб одного дня це сталося", – наголосила вона.

Глава МЗС також погодилася з міністром оборони Борисом Пісторіусом та міністеркою внутрішніх справ Ненсі Фезер, що Німеччині потрібен "бюджет безпеки".

"Це означає, що ми повинні надати кошти для України", – додала Бербок.

Також міністерка закордонних справ Німеччини 21 травня відвідала одну з найбільших українських ТЕС, зруйновану російським ракетним ударом.

У вівторок Бербок всьоме від початку повномасштабного вторгнення Росії завітала до України. З нагоди візиту голова МЗС Німеччини закликала до посилення міжнародної підтримки України у сфері протиповітряної оборони.

Бербок також висловилась про легітимність президента Володимира Зеленського.