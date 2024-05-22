Глава МИД Германии побывала на позициях украинских зенитчиков

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Украину накануне посетила мобильное подразделение противовоздушной обороны возле Киева.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Bild, которое обнародовало соответствующие фотографии.

Отвечая на вопрос издания, может ли Украина проиграть войну, она ответила: "нет".

IMAGO/photothek

IMAGO/photothek

"Люди здесь, в Украине, с которыми я сегодня снова встретилась, борются с львиной отвагой. Мы вряд ли можем себе представить, что это значит", – отметила Бербок.



По ее словам, своим мужеством украинцы защищают не только свою страну, но и "наш мирный порядок.

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"Именно поэтому Украина должна победить в этой войне. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы однажды это произошло", – подчеркнула она.

Глава МИД также согласилась с министром обороны Борисом Писториусом и министром внутренних дел Нэнси Фезер, что Германии нужен "бюджет безопасности".

"Это означает, что мы должны предоставить средства для Украины", – добавила Бербок.

Также министр иностранных дел Германии 21 мая посетила одну из крупнейших украинских ТЭС, разрушенную российским ракетным ударом.

Во вторник Бербок в седьмой раз с начала полномасштабного вторжения России посетила Украину. По случаю визита глава МИД Германии призвала к усилению международной поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны.

Бербок также высказалась о легитимности президента Владимира Зеленского.