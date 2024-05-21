Глава МЗС Німеччини висловилась про легітимність Зеленського

Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок наголосила, що у Німеччини немає сумнівів у легітимності президента Володимира Зеленського попри те, що Україна не має змоги провести чергові президентські вибори з огляду на воєнний стан.

Про це Бербок сказала на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві у вівторок, пише "Європейська правда".

Бербок заявила, що Україна не хоче бути окупованою та прагне жити вільно, а єдиний, хто проти – Владімір Путін, який напав на Україну й таким чином унеможливлює проведення виборів.

"Чітко зрозуміло, що Володимир Зеленський є правомірним легітимним президентом України. Ті завдання, які стоять перед нами, ми вирішуватимемо разом", – сказала вона, пообіцявши підтримувати процеси реформ, які проводить Україна.

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Міністерка зазначила, що в конституціях не тільки України, але і багатьох країн, зокрема і Німеччини, прописана неможливість проведення виборів під час воєнного стану.

"Це дуже низька гра: що саме ті, хто розпочав цю війну й унеможливив вибори, виносить зараз наратив світові про нібито нелегітимність президента, оскільки він не переобраний", – сказала Бербок.

Раніше у Єврокомісії відкинули твердження пропаганди РФ про нібито "нелегітимність" президента Зеленського.

Американські спецслужби зауважили, що в останні місяці Росія активізувала свої зусилля з дезінформації, щоб дискредитувати президента Володимира Зеленського та поставити під сумнів його легітимність.