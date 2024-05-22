У Латвії не проводитимуть дебати перед євровиборами російською мовою

Головна редакторка латвійського суспільного мовника (LTV) Сігіта Роке після консультацій з редакційною радою вирішила скасувати заплановані передвиборчі дебати до Європейського парламенту російською мовою.

Про це повідомив портал LSM.lv, на якому мали відбутись дебати, передає "Європейська правда".

Як пояснила Роке, LTV планував провести дебати перед євровиборами не лише латиською, а й російською, "щоб донести до різних груп суспільства достовірну і різноманітну інформацію про вибори".

"Однак ми повинні визнати, що, плануючи контент, ми не очікували реакції, яку викличе запрошення кандидатів у депутати Європарламенту взяти участь у дебатах, в яких основною мовою є російська, перед цими виборами до Європарламенту", – додала вона.

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Головредка LTV додала, що дебати з кандидатами в депутати Європарламенту російською будуть скасовані, але її позиція про те, що суспільний мовник повинен продовжувати мовлення російською, не змінилась.

Портал LSM.lv планував транслювати передвиборчі дебати до Європарламенту російською мовою. Водночас їхні учасники мали можливість виступати латиською, а також був забезпечений синхронний переклад.

Проти російськомовних дебатів виступили відомі громадські діячі Латвії. Кілька політиків також публічно вимагали скасувати їх у межах передвиборчих кампаній, а окремі політичні сили взагалі відмовились від участі в дебатах.

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