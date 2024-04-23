Латвія поступово відмовиться від російської у школах як другої іноземної

Уряд Латвії затвердив новий держстандарт освіти, згідно з яким російську мову поступово припинять вивчати у школах країни як другу іноземну.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Кабмін Латвії 23 квітня ухвалив правила про держстандарт основної освіти та зразків програм основної освіти. Цей документ передбачає поетапне виведення російської з переліку мов, яку можуть вивчати у школах як другу іноземну.

Школярі, які обрали російську другою іноземною до 1 вересня 2025 року, зможуть продовжувати її вивчення до випуску. Після цього терміну з п'ятого класу другою іноземною можна буде обирати тільки якусь із мов країн-членів ЄС, Європейської економічної зони та інших країн, з якими є відповідні міжурядові угоди про освіту. Російська мова до цього переліку не входить.

Школярі, які зараз вивчають російську і не хочуть продовжувати, можуть просто відмовитися від предмета.

Прем’єрка Евіка Сіліня прокоментувала рішення словом "Нарешті!".

Як пояснює Delfi, найчастіше латвійські школярі починають з першого класу вчити як іноземну мову англійську, а з четвертого класу обирають собі другу іноземну. Теоретично це можуть бути найпоширеніші європейські мови, проте на практиці дуже часто такою мовою стає російська – не завжди через вибір учнів, а й через те, що у школах не вистачає викладачів інших мов.

За даними Міносвіти Латвії, російську викладають як другу іноземну в майже половині шкіл країни. При цьому деякі учні середньої школи взагалі не мають іншої альтернативи для другої іноземної.

Перехідний період, встановлений рішенням, пояснюють необхідністю дати час на адаптацію і підготувати викладачів, яких зараз бракує.

Нагадаємо, Латвійський Конституційний суд 15 лютого ухвалив, що норма імміграційного закону про обов’язкове складання мовного іспиту для громадян Росії та декларування ними джерела доходів є конституційною.