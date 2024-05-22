В Латвии не будут проводить дебаты перед евровыборами на русском языке

Главный редактор латвийского общественного вещателя (LTV) Сигита Роке после консультаций с редакционным советом решила отменить запланированные предвыборные дебаты в Европейский парламент на русском языке.

Об этом сообщил портал LSM.lv, на котором должны были состояться дебаты, передает "Европейская правда".

Как пояснила Роке, LTV планировал провести дебаты перед евровыборами не только на латышском, но и на русском, "чтобы донести до различных групп общества достоверную и разнообразную информацию о выборах".

"Однако мы должны признать, что, планируя контент, мы не ожидали реакции, которую вызовет приглашение кандидатов в депутаты Европарламента принять участие в дебатах, в которых основным языком является русский, перед этими выборами в Европарламент", – добавила она.

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Главред LTV добавила, что дебаты с кандидатами в депутаты Европарламента на русском будут отменены, но ее позиция о том, что общественный вещатель должен продолжать вещание на русском, не изменилась.

Портал LSM.lv планировал транслировать предвыборные дебаты в Европарламент на русском языке. В то же время их участники имели возможность выступать на латышском, а также был обеспечен синхронный перевод.

Против русскоязычных дебатов выступили известные общественные деятели Латвии. Несколько политиков также публично требовали отменить их в рамках предвыборных кампаний, а отдельные политические силы вообще отказались от участия в дебатах.

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