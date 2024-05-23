ЗМІ: Ізраїль готує нові кроки для покарання Норвегії, Ірландії та Іспанії

Міністерство закордонних справ Ізраїлю розглядає подальші дипломатичні кроки проти Норвегії, Ірландії та Іспанії після того, як вони заявили про свій намір визнати Палестинську державу.

Про це телеканалу CNN повідомило джерело, знайоме з цим питанням, пише "Європейська правда".

Серед кроків, які розглядають – скасування візитів офіційних осіб з цих країн до Ізраїлю і відкликання віз у дипломатів цих країн, що обмежить їхню можливість відвідувати райони на Західному березі річки Йордан, які перебувають під контролем Палестинської автономії.

Ізраїль також розглядає можливість звернутися до США за дипломатичною підтримкою в отриманні роз'яснень від Норвегії, Ірландії та Іспанії щодо їхнього запланованого рішення, а також попросити США спробувати переконати інші країни не наслідувати цей приклад.

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Нагадаємо, Іспанія, Ірландія і Норвегія оголосили у середу, що визнають Палестинську державу 28 травня.

У відповідь на це Ізраїль відкликав своїх послів з цих трьох держав для "термінових консультацій", а також запросив на "виховну бесіду" дипломатичних представників цих країн в Ізраїлі.

Адміністрація президента США Джо Байдена не підтримала одностороннє визнання Іспанією, Ірландією і Норвегією Палестинської держави, але підтримує таке визнання в принципі шляхом дипломатичних переговорів.