СМИ: Израиль готовит новые шаги для наказания Норвегии, Ирландии и Испании

Министерство иностранных дел Израиля рассматривает дальнейшие дипломатические шаги против Норвегии, Ирландии и Испании после того, как они заявили о своем намерении признать Палестинское государство.

Об этом телеканалу CNN сообщил источник, знакомый с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

Среди шагов, которые рассматривают – отмена визитов официальных лиц из этих стран в Израиль и отзыв виз у дипломатов этих стран, что ограничит их возможность посещать районы на Западном берегу реки Иордан, которые находятся под контролем Палестинской автономии.

Израиль также рассматривает возможность обратиться к США за дипломатической поддержкой в получении разъяснений от Норвегии, Ирландии и Испании относительно их запланированного решения, а также попросить США попытаться убедить другие страны не последовать этому примеру.

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Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия объявили в среду, что признают Палестинское государство 28 мая.

В ответ на это Израиль отозвал своих послов из этих трех государств для "срочных консультаций", а также пригласил на "воспитательную беседу" дипломатических представителей этих стран в Израиле.

Администрация президента США Джо Байдена не поддержала одностороннее признание Испанией, Ирландией и Норвегией Палестинского государства, но поддерживает такое признание в принципе путем дипломатических переговоров.