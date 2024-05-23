Міністр оборони Греції заявив про екзистенційну загрозу Туреччини попри покращення у відносинах

Міністр оборони Нікос Дендіас назвав довгострокове ставлення Туреччини до Греції екзистенційною загрозою під час свого виступу в середу в парламенті, який ратифікував законопроєкт його міністерства про оборонні інновації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

"Коли є сусідня країна, яка оскаржує суверенний статус – не тільки суверенні права – і міжнародні договори щодо визначення меншин, це, очевидно, є екзистенційною загрозою. Юридичні та географічні кордони нашої країни також під загрозою", – підкреслив він.

"Ми повинні бути готові до цього, хоча ми безумовно вітаємо низькі тони і кращий клімат, який існує з сусідньою Туреччиною останнім часом", – додав Дендіас.

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Міністр оборони стверджує, що геополітична ситуація є найсуттєвішою причиною, яка диктує необхідність комплексної реформи грецьких збройних сил, так званого "Порядку денного 2030", який включає великі закупівлі озброєнь та інновації через створення Грецького центру інноваційного розвитку (ELKAK).

"Найближчими днями на розгляд Комітету з питань озброєнь Палати представників буде винесено питання про фрегати Constellation – рішення для ВМС наступного покоління", – сказав він. Водночас, додав він, "прийде програма F-35, також в рамках реорганізації ВПС".

Очікується також дискусія щодо модернізації підводних човнів типу 214 ("Папаніколіс"), а також щодо того, чи варто будувати ще два підводні човни цієї технології.

Раніше грецький прем’єр прокоментував нещодавню критику Туреччини стосовно створення грецьких морських заповідних зон, підкресливши, що Афіни "здійснюють свої суверенні права в Егейському морі на основі міжнародного права і морського права".

Між країнами, які обоє є членами НАТО, в останні роки неодноразово спалахувала напруженість через територіальні суперечки в Середземномор'ї та проблему Кіпру, частково окупованого турецькими силами. Часом вони виливались у конкретні погрози Афінам з боку Анкари.

У грудні 2023 року Ердоган приїхав до Греції, що стало його першим таким візитом за шість років. Там турецький і грецький лідери підписали декларацію про дружбу й добросусідство.