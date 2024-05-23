Министр обороны Греции заявил об экзистенциальной угрозе Турции, несмотря на улучшение в отношениях

Министр обороны Никос Дендиас назвал долгосрочное отношение Турции к Греции экзистенциальной угрозой во время своего выступления в среду в парламенте, который ратифицировал законопроект его министерства об оборонных инновациях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

"Когда есть соседняя страна, которая оспаривает суверенный статус – не только суверенные права – и международные договоры по определению меньшинств, это, очевидно, является экзистенциальной угрозой. Юридические и географические границы нашей страны также под угрозой", – подчеркнул он.

"Мы должны быть готовы к этому, хотя мы определенно приветствуем низкие тона и лучший климат, который существует с соседней Турцией в последнее время", – добавил Дендиас.

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Министр обороны утверждает, что геополитическая ситуация является существенной причиной, которая диктует необходимость комплексной реформы греческих вооруженных сил, так называемой "Повестки дня 2030", которая включает крупные закупки вооружений и инновации через создание Греческого центра инновационного развития (ELKAK).

"В ближайшие дни на рассмотрение Комитета по вооружениям Палаты представителей будет вынесен вопрос о фрегатах Constellation – решение для ВМС следующего поколения", – сказал он. В то же время, добавил он, "придет программа F-35, также в рамках реорганизации ВВС".

Ожидается также дискуссия по модернизации подводных лодок типа 214 ("Папаниколис"), а также относительно того, стоит ли строить еще две подводные лодки этой технологии.

Недавно делегации Греции и Турции встретились в Афинах в рамках долговременных усилий по улучшению напряженных отношений между двумя странами-соседями.

Ранее греческий премьер Кириакос Мицотакис прокомментировал недавнюю критику Турции относительно создания греческих морских заповедных зон, подчеркнув, что Афины "осуществляют свои суверенные права в Эгейском море на основе международного права и морского права".

Между странами, которые обе являются членами НАТО, в последние годы неоднократно вспыхивала напряженность из-за территориальных споров в Средиземноморье и проблемы Кипра, частично оккупированного турецкими силами. Иногда они выливались в конкретные угрозы Афинам со стороны Анкары.

В декабре 2023 года Реджеп Тайип Эрдоган приехал в Грецию, что стало его первым таким визитом за шесть лет. Там турецкий и греческий лидеры подписали декларацию о дружбе и добрососедстве.