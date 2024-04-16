Плани Греції створити 2 морські природоохоронні зони викликали незадоволення Туреччини

Греція має намір створити два великих морських парки в межах програми захисту біорізноманіття та морських екосистем вартістю 780 мільйонів євро, про що оголосять на міжнародній океанічній конференції в Афінах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Втім, ці плани викликали роздратування у сусіда та регіонального конкурента Афін Туреччини, міністерство закордонних справ якої звинуватило Грецію у використанні екологічних проблем для просування свого геополітичного порядку денного.

"Відомо, що Греція вже давно намагається отримати вигоду майже з кожної платформи в контексті проблем в Егейському морі", – заявили у відомстві.

В МЗС додали, що попри нещодавнє пом'якшення у відносинах між країнами, "схоже, що цього разу Афіни експлуатують екологічні проблеми".

Міністерство закордонних справ Греції у відповідь заявило, що Анкара "політизує явно екологічне питання".

Маючи тисячі островів та острівців, а також одну з найдовших берегових ліній Середземномор'я, Афіни заявили, що створить один новий морський парк в Іонічному морі та один – в Егейському, після чого загальна кількість морських природоохоронних територій перевищить 30% їхньої акваторії.

Водночас цією ініціативою незадоволені й екологічні організації, які стверджують, що та не має достатньо великий вплив, та докоряють країні, що вона також дозволяє екологічно шкідливі практики, такі як розвідка енергоресурсів у чутливому морському середовищі.

Між країнами, які обоє є членами НАТО, в останні роки неодноразово спалахувала напруженість через територіальні суперечки в Середземномор'ї та проблему Кіпру, частково окупованого турецькими силами. Часом напруга виливалась у конкретні погрози Афінам з боку Анкари.

У грудні 2023 року Ердоган приїхав до Греції, що стало його першим таким візитом за шість років. Там турецький і грецький лідери підписали декларацію про дружбу й добросусідство.

Нещодавно прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що планує поїздку до Анкари в травні у відповідь на візит Ердогана для "подолання напруженості" у двосторонніх відносинах.