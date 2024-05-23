Угорський єврокомісар зізнався, що "налякав" прем'єра Грузії замахом на Фіцо

Європейський комісар із питань розширення Олівер Варгеї, призначений від Угорщини, ввечері 23 травня заявив, що розмова з прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе, де йому нібито натякнули на розправу в стилі словацького прем'єр-міністра, відбулась саме з ним.

Це випливає із заяви Варгеї, яка є в розпорядженні "Європейської правди".

Угорський комісар висловив "щирий жаль" через те, що "певна частина моєї телефонної розмови була вирвана з контексту".

Він пояснив, що в розмові з Кобахідзе "відчув необхідність звернути увагу прем'єр-міністра на важливість не розпалювати і без того крихку ситуацію прийняттям цього закону, який може призвести до подальшої поляризації та можливих неконтрольованих ситуацій на вулицях Тбілісі".

Реклама:

"У зв'язку з цим остання трагічна подія в Словаччині була наведена як приклад і як посилання на те, до чого може призвести такий високий рівень поляризації в суспільстві навіть в Європі", – додав єврокомісар.

Варгеї запевнив, що продовжує закликати Тбілісі не ухвалювати закон про "іноагентів", зокрема і "як добре відомий і досі шанований друг Грузії".

Раніше рузинський прем'єр-міністр заявив, що "один із єврокомісарів" нібито згадав про замах на голову уряду Словаччини Роберта Фіцо, обговорюючи ухвалення скандального закону про "іноагентів".

У прем'єр-міністра Словаччини кілька разів вистрілив 71-річний письменник Юрай Цинтула після закінчення засідання уряду в місті Гандлова минулої середи. Наразі Фіцо перебуває в лікарні.

Грузинська влада пообіцяла остаточно ухвалити скандальний закон про "іноагентів" попри критику Заходу та масові протести.