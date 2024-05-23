Прем'єр Грузії каже, що в ЄС йому натякали на розправу у стилі Фіцо

Грузинський прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що "один із єврокомісарів" нібито розповів йому про санкції в разі ухвалення скандального закону про "іноагентів" і згадав про замах на голову уряду Словаччини Роберта Фіцо.

Слова Кобахідзе цитує портал SOVA.news, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр Грузії заявив, що на тлі намірів влади ухвалити розкритикований на Заході закон "Про прозорість іноземного впливу" низка високопоставлених іноземних політиків "не цураються навіть відкритого шантажу на адресу грузинського народу й обраного ними уряду".

Далі він розповів про "шокуючу" розмову з "одним із єврокомісарів", не уточнивши, про кого йдеться або коли ця розмова відбулась.

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"Зокрема в розмові зі мною єврокомісар перерахував низку заходів, яких можуть вжити західні політики після подолання вето, накладеного на закон про прозорість, і, перераховуючи ці заходи, сказав: "Подивіться, що сталося з Фіцо, і вам слід бути дуже обережним", – стверджує Кобахідзе.

Нагадаємо, минулої середи в прем'єр-міністра Словаччини кілька разів вистрілив 71-річний письменник Юрай Цинтула після закінчення засідання уряду в місті Гандлова. Наразі Фіцо перебуває в лікарні.

Венеційська комісія Ради Європи у терміновому висновку, опублікованому 21 травня, "наполегливо рекомендувала" Грузії скасувати закон у нинішньому вигляді. Але партія влади Грузії відкинула розгромний висновок "Венеційки".

"Грузинська мрія" пообіцяла завершити прийняття закону в найближчі тижні, подолавши президентське вето.