Венгерский еврокомиссар признался, что "напугал" премьера Грузии покушением на Фицо

Европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи, назначенный от Венгрии, вечером 23 мая заявил, что разговор с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, где ему якобы намекнули на расправу в стиле словацкого премьер-министра, состоялся именно с ним.

Это следует из заявления Варгеи, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Венгерский комиссар выразил "искреннее сожаление" из-за того, что "определенная часть моего телефонного разговора была вырвана из контекста".

Он пояснил, что в разговоре с Кобахидзе "почувствовал необходимость обратить внимание премьер-министра на важность не разжигать и без того хрупкую ситуацию принятием этого закона, который может привести к дальнейшей поляризации и возможным неконтролируемым ситуациям на улицах Тбилиси".

Реклама:

"В связи с этим, последнее трагическое событие в Словакии было приведено в качестве примера и как ссылка на то, к чему может привести такой высокий уровень поляризации в обществе даже в Европе", – добавил еврокомиссар.

Варгеи заверил, что продолжает призывать Тбилиси не принимать закон об "иноагентах", в том числе и "как хорошо известный и до сих пор уважаемый друг Грузии".

Ранее рузинский премьер-министр заявил, что "один из еврокомиссаров" якобы упомянул о покушении на главу правительства Словакии Роберта Фицо, обсуждая принятие скандального закона об "иноагентах".

В премьер-министра Словакии несколько раз выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула после окончания заседания правительства в городе Гандлова в минувшую среду. Сейчас Фицо находится в больнице.

Грузинские власти пообещали окончательно принять скандальный закон об "иноагентах", несмотря на критику Запада и массовые протесты.