Сенат США знову провалив міграційну угоду, через яку затрималась допомога Україні

Американський Сенат 23 травня провалив друге голосування за двопартійний пакет заходів із посилення безпеки кордону з Мексикою, підготовка якого стала одним із чинників гальмування схвалення додаткового фінансування для допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC News.

Лідер сенатської більшості демократ Чак Шумер оголосив на вихідних про плани винести законопроєкт про кордон на окреме голосування після того, як раніше цей захід був прив'язаний до допомоги Україні та Ізраїлю.

У своєму виступі в четвер Шумер заявив, що законопроєкт надає його колегам з обох партій шанс продемонструвати, чи серйозно вони ставляться до вирішення проблем на південному кордоні США.

Реклама:

Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл своєю чергою розкритикував демократів за те, що вони "раптово поквапилися" ухвалити пакет заходів про безпеку кордонів, а його колеги назвали голосування політичним зусиллям демократів.

Зрештою законопроєкт не набрав необхідних 60 голосів, оскільки майже всі сенатори від Республіканської партії проголосували проти нього.

Голосування відбулося на тлі намагання Демократичної та Республіканської партій засвідчити перед виборцями свою готовність до жорстких кроків для гарантування безпеки кордону з Мексикою напередодні виборів 2024 року.

Дискусії щодо двопартійного пакета заходів про безпеку південного кордону США розпочалися наприкінці осені 2023 року після того, як республіканці в Сенаті запропонували прив'язати це питання до ухвалення додаткової зовнішньої допомоги Україні.

Але після того, як експрезидент США Дональд Трамп виступив проти компромісного законопроєкту, республіканці відмовились його підтримувати під час голосування в Сенаті.

Зрештою, допомога Україні була схвалена в Конгресі тільки наприкінці квітня – після зміни позиції спікера нижньої палати Майка Джонсона – й без положень про боротьбу з нелегальною міграцією.