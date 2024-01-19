Трамп виступив проти угоди щодо кордону, від якої залежить допомога Україні

Колишній президент Трамп кинув виклик лідеру Республіканської партії в Сенаті Мітчу Макконнеллу та його команді, закликаючи законодавців-республіканців відкинути компроміс щодо безпеки кордонів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

Трамп заявив, що республіканці повинні сказати "ні" будь-якій угоді, яка не містить "всього необхідного" для зупинки потоку мігрантів, і це послання явно чинить тиск на нового спікера Майка Джонсона, щоб він дотримувався цієї лінії. Джонсон перебуває під тиском з боку Республіканської партії Сенату і Білого дому, які вимагають від нього погодитися на угоду, що готується в Сенаті.

Члени керівної команди Макконнелла негайно виступили проти того, що виглядало як спроба Трампа зірвати угоду з Сенатом.

"Це не допоможе", – заявив лідер республіканців у Сенаті Джон Тьюн, 2-й за рейтингом лідер Республіканської партії в Сенаті.

Тьюн стверджує, що сенатський пакет щодо безпеки кордону і України – це найкращий шанс для республіканців зупинити потік мігрантів, який лише в грудні перевищив 300 000 осіб, що є рекордним місячним показником за всю історію.

"Там є низка пунктів, які є хорошою, консервативною політикою щодо кордонів, яку ми намагалися втілити в життя роками", – сказав він.

Трамп розкритикував майбутню угоду Сенату щодо кордону в своєму пості в четвер на сайті Truth Social.

"Я не думаю, що ми взагалі повинні укладати угоду про кордон, якщо ми не отримаємо ВСЕ необхідне, щоб зупинити ВТОРГНЕННЯ мільйонів і мільйонів людей, багато з яких приїхали з невідомих частин світу, в нашу колись велику країну, яка незабаром знову стане великою!" – написав він у своїй соціальній мережі.

Трамп націлив свою кампанію тиску на Джонсона і республіканців у Палаті представників, які можуть зірвати будь-яку угоду щодо фінансування України та безпеки кордонів, яка пройде через Сенат.

У середу Джонсон заявив в інтерв'ю Fox News, що він часто розмовляє з Трампом про прикордонну кризу.

Як повідомлялось, Джо Байден у середу провів зустріч з лідерами Конгресу США та очільниками профільних комітетів, на якій закликав швидше розблокувати фінансування на подальшу допомогу для України.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл каже, що очікує розгляду двопартійної угоди у Сенаті щодо безпеки південного кордону і фінансування для України наступного тижня, а лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що "вперше оптимістичний" з приводу домовленості.

Нагадаємо, у проєкті передбачено понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів для Ізраїлю і така ж сума – на заходи протидії нелегальній міграції на південному кордоні.

У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.