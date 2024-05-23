Сенат США снова провалил миграционное соглашение, из-за которого задержалась помощь Украине

Американский Сенат 23 мая провалил второе голосование за двухпартийный пакет мер по усилению безопасности границы с Мексикой, подготовка которого стала одним из факторов торможения одобрения дополнительного финансирования для помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ABC News.

Лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер объявил на выходных о планах вынести законопроект о границе на отдельное голосование после того, как ранее эта мера была привязана к помощи Украине и Израилю.

В своем выступлении в четверг Шумер заявил, что законопроект предоставляет его коллегам из обеих партий шанс продемонстрировать, серьезно ли они относятся к решению проблем на южной границе США.

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Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл в свою очередь раскритиковал демократов за то, что они "внезапно поторопились" принять пакет мер по безопасности границ, а его коллеги назвали голосование политическим усилием демократов.

В конце концов законопроект не набрал необходимых 60 голосов, поскольку почти все сенаторы от Республиканской партии проголосовали против него.

Голосование состоялось на фоне попытки Демократической и Республиканской партий засвидетельствовать перед избирателями свою готовность к жестким шагам для обеспечения безопасности границы с Мексикой накануне выборов 2024 года.

Дискуссии по двухпартийному пакету мер по безопасности южной границы США начались в конце осени 2023 года после того, как республиканцы в Сенате предложили привязать этот вопрос к принятию дополнительной внешней помощи Украине.

Но после того, как экс-президент США Дональд Трамп выступил против компромиссного законопроекта, республиканцы отказались его поддерживать во время голосования в Сенате.

В конце концов, помощь Украине была одобрена в Конгрессе только в конце апреля – после изменения позиции спикера нижней палаты Майка Джонсона – и без положений о борьбе с нелегальной миграцией.