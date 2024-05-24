Офіційно: Саміт НАТО наступного року відбудеться в Гаазі

Саміт Північноатлантичного альянсу влітку 2025 року прийматиме нідерландське місто Гаага.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Північноатлантичного альянсу.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, саміт відбудеться у конференц-центрі Всесвітній форум у Гаазі з 24 до 26 червня 2025 року.

"Ми вдячні Нідерландам за те, що вони погодились вперше прийняти у себе цю зустріч", – додав він.

Реклама:

Столтенберг зазначив, що на саміті лідери країн-членів ухвалять рішення щодо подальшої адаптації та зміцнення Альянсу середовища безпеки, "яке швидко змінюється".

Міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот та мер Гааги Ян ван Занен також підтвердили дату й місце проведення саміту НАТО у п'ятницю.

Раніше ЗМІ повідомили, що уряд Нідерландів виділив 75 мільйонів євро на організацію саміту. Фактичні витрати, ймовірно, будуть вищими.

Також зазначили, що потенційно нинішній очільник уряду Нідерландів Марк Рютте може провести свій перший саміт на посаді генерального секретаря НАТО у своєму рідному місті.

Марк Рютте, за даними ЗМІ, попри статус фаворита має завоювати довіру щонайменше чотирьох урядів: Угорщини, Румунії, Словаччини та Туреччини.

Крім того, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща хотіла б бачити на чолі Альянсу генсека, який би представляв Східну Європу.

Читайте детальну статтю "ЄП" про "конкурс" на посаду генсека НАТО та його ймовірного переможця.