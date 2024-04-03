Сікорський про нового генсека НАТО: Подобається Рютте, але потрібен інший кандидат

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував вибори нового генсека НАТО, який має змінити Єнса Столтенберга.

Про це Сікорський сказав у Брюсселі перед зустріччю глав МЗС країн НАТО, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

У очільника польського МЗС спитали, чи підтримує він кандидатуру глави уряду Нідерландів Марка Рютте, який вважається фаворитом у боротьбі за посаду генсека НАТО.

Сікорський у відповідь зазначив, що Польща хотіла б бачити на чолі Альянсу генсека, який би представляв Східну Європу.

"Нам подобається Марк Рютте, але водночас ми вважаємо, що наш регіон недостатньо представлений як в Альянсі, так і в ЄС, а також в системі ООН. Ми будемо шукати кандидатів на керівні посади в усіх трьох організаціях з нашого регіону", – відповів глава польської дипломатії.

Як відомо, крім Рютте про наміри боротися за посаду генсека НАТО заявляв президент Румунії Клаус Йоганніс.

Рютте, за даними ЗМІ, попри статус фаворита має завоювати довіру щонайменше чотирьох урядів: Угорщини, Румунії, Словаччини та Туреччини.

Нагадаємо, у вівторок Естонія та Литва заявили, що готові підтримати кандидатуру Рютте на посаду наступного генсека НАТО.