ЗМІ: Саміт НАТО наступного року відбудеться в Гаазі

Саміт Північноатлантичного альянсу у 2025 році, найімовірніше, прийматиме нідерландське місто Гаага.

Про це стало відомо виданню De Telegraaf, публікацію якого наводить NL Times, повідомляє "Європейська правда".

За даними джерел видання, уряд Нідерландів виділив 75 мільйонів євро на організацію саміту. Фактичні витрати, ймовірно, будуть вищими.

Минулого року було оголошено, що Нідерланди вперше прийматимуть саміт НАТО у 2025 році. Єдиним питанням залишалося, де відбудеться саміт – в Гаазі чи Амстердамі.

Офіційно рішення ще не прийнято, але за інформацією джерел Telegraaf, захід все ж відбудеться в Гаазі.

У публікації зазначено, що потенційно нинішній очільник уряду Нідерландів Марк Рютте може провести свій перший саміт на посаді генерального секретаря НАТО у своєму рідному місті.

Марк Рютте, за даними ЗМІ, попри статус фаворита має завоювати довіру щонайменше чотирьох урядів: Угорщини, Румунії, Словаччини та Туреччини.

Крім того, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща хотіла б бачити на чолі Альянсу генсека, який би представляв Східну Європу.

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