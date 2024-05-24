Шольц застеріг наступного президента Єврокомісії від пошуку підтримки ультраправих

Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив, що наступний президент Європейської комісії не повинен шукати підтримки в ультраправих партій, які сподіваються отримати значну перемогу на виборах до Європарламенту в червні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Його заява з'явилася на тлі слів президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн минулого місяця, коли вона припустила, що відкрита до співпраці з партіями євроскептиків, щоб забезпечити собі другий термін на посаді.

"Коли буде сформована наступна Єврокомісія, вона не повинна спиратися на підтримку парламентської більшості, яка також потребує підтримки правих екстремістів", – сказав Шольц на спільній пресконференції зі своїм португальським колегою Луїшом Монтенегру в Берліні.

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За його словами, він дуже засмучений "двозначністю деяких політичних заяв", які були останнім часом.

"Але я чітко усвідомлюю, що Єврокомісія має спиратися на підтримку традиційних партій. Все інше було б помилкою для майбутнього Європи", – зазначив канцлер.

Раніше, виступаючи на Маастрихтських дебатах, організованих виданням та експертним центром Studio Europa Maastricht, фон дер Ляєн зазначила, що буде відкрита до угоди з групою "Європейських консерваторів та реформістів" (ЄКР) після виборів до Європарламенту цього літа.

До ЄКР входять 19 партій-учасниць, відомі своєю рішуче проукраїнською позицією.

Втім, після червневих виборів до Європарламенту в цій групі може з'явитися угорська "Фідес" прем'єра Віктора Орбана, про що є попередня домовленість, але є і застереження, тож остаточно це буде вирішуватися за результатами виборів.

Перед цим ЗМІ повідомляли, що президент Франції Емманюель Макрон почав переговори з іншими лідерами Європейського Союзу про пошук нового кандидата на посаду голови Європейської комісії, яку нині обіймає Урсула фон дер Ляєн.

Наразі чинна голова Єврокомісії залишається явним фаворитом на цю посаду, оскільки є головним кандидатом від Європейської народної партії – блоку, який, за прогнозами, отримає більшість мандатів у Європарламенті на виборах у червні, а отже, матиме право номінувати кандидата на одну з ключових посад у ЄС.

Також малоймовірно, що Німеччина підтримає план Макрона, який усуне представника їхньої країни з найвищої інституційної посади в Єврокомісії, зазначає агентство Bloomberg.

Про те, як проходять та що визначають вибори до Європарламенту, читайте у статті "Як готують зміну влади у ЄС".