Шольц предостерег следующего президента Еврокомиссии от поиска поддержки ультраправых

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что следующий президент Европейской комиссии не должен искать поддержки у ультраправых партий, которые надеются получить значительную победу на выборах в Европарламент в июне.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Его заявление появилось на фоне слов президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в прошлом месяце, когда она предположила, что открыта к сотрудничеству с партиями евроскептиков, чтобы обеспечить себе второй срок в должности.

"Когда будет сформирована следующая Еврокомиссия, она не должна опираться на поддержку парламентского большинства, которое также нуждается в поддержке правых экстремистов", – сказал Шольц на совместной пресс-конференции со своим португальским коллегой Луишом Монтенегру в Берлине.

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По его словам, он очень расстроен "двусмысленностью некоторых политических заявлений", которые были в последнее время.

"Но я четко осознаю, что Еврокомиссия должна опираться на поддержку традиционных партий. Все остальное было бы ошибкой для будущего Европы", – отметил канцлер.

Ранее, выступая на Маастрихтских дебатах, организованных изданием и экспертным центром Studio Europa Maastricht, фон дер Ляйен отметила, что будет открыта к соглашению с группой "Европейских консерваторов и реформистов" (ЕКР) после выборов в Европарламент этим летом.

В ЕКР входят 19 партий-участниц, известные своей решительно проукраинской позицией.

Впрочем, после июньских выборов в Европарламент в этой группе может появиться венгерская "Фидес" премьера Виктора Орбана, о чем есть предварительная договоренность, но есть и оговорки, поэтому окончательно это будет решаться по результатам выборов.

Перед этим СМИ сообщали, что президент Франции Эмманюэль Макрон начал переговоры с другими лидерами Европейского Союза о поиске нового кандидата на должность председателя Европейской комиссии, которую сейчас занимает Урсула фон дер Ляйен.

Сейчас действующая глава Еврокомиссии остается явным фаворитом на эту должность, поскольку является главным кандидатом от Европейской народной партии – блока, который, по прогнозам, получит большинство мандатов в Европарламенте на выборах в июне, а значит, будет иметь право номинировать кандидата на одну из ключевых должностей в ЕС.

Также маловероятно, что Германия поддержит план Макрона, который устранит представителя их страны с высшего институционального поста в Еврокомиссии, отмечает агентство Bloomberg.

О том, как проходят и что определяют выборы в Европарламент, читайте в статье "Как готовят смену власти в ЕС".