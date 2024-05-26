Мешканці середземноморського курорту Іспанії вийшли на протест проти масового туризму

Мешканців іспанських Балеарських островів вийшли на велику акцію протесту проти масового туризму.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Демонстрація з близько 10 000 учасників пройшла у місті Пальма, столиці Балеарських островів. Менші акції були і на сусідніх островах.

Thousands protest against mass tourism in Spain's Balearic Islands https://t.co/7Sv1ZLxTHJ pic.twitter.com/ku5GfFVll5 Реклама: May 25, 2024

Люди прийшли з плакатами "SOS Мешканці" та "Досить масового туризму".

Серед іншого, лунає вимога обмежити можливість придбання нерухомості особами, які живуть на островах менше 5 років, та ретельніше зарегулювати місцевий ринок оренди.

Через високу популярність островів як курорту практично половина доступного для оренди житла розрахована на заможних туристів, а для місцевих мешканців оренда житла стала проблемою.

Балеарські острови у минулому році були "другим номером" в Іспанії за туристичною привабливістю, поступаючись лише Каталонії. За рік острови відвідали 14,4 млн туристів. Дещо менше, 13,9 млн, побували на Канарських островах.

На Канарських островах у квітні теж проходила схожа акція протесту з вимогою якось протидіяти зростанню цінам на оренду житла для місцевих мешканців через те, що ринок орієнтується на туристів.

Нагадаємо, у 2021 році Італія заборонила великим круїзним лайнерам заходити до Венеційської лагуни, а з весни 2024 року Венеція у тестовому режимі запровадила платний в'їзд у місто у піковий час напливу туристів для тих, хто не залишається на ночівлю. За перші дні цього експерименту місто заробило майже 1 млн євро.