Жители средиземноморского курорта Испании вышли на протест против массового туризма

Жителей испанских Балеарских островов вышли на большую акцию протеста против массового туризма.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Демонстрация с около 10 000 участников прошла в городе Пальма, столице Балеарских островов. Меньшие акции были и на соседних островах.

Thousands protest against mass tourism in Spain's Balearic Islands https://t.co/7Sv1ZLxTHJ pic.twitter.com/ku5GfFVll5 Реклама: May 25, 2024

Люди пришли с плакатами "SOS Жители" и "Хватит массового туризма".

Среди прочего, звучит требование ограничить возможность приобретения недвижимости лицами, которые живут на островах менее 5 лет, и больше зарегулировать местный рынок аренды.

Из-за высокой популярности островов как курорта практически половина доступного для аренды жилья рассчитана на состоятельных туристов, а для местных жителей аренда жилья стала проблемой.

Балеарские острова в прошлом году были "вторым номером" в Испании по туристической привлекательности, уступая лишь Каталонии. За год острова посетили 14,4 млн туристов. Несколько меньше, 13,9 млн, побывали на Канарских островах.

На Канарских островах в апреле тоже проходила похожая акция протеста с требованием как-то противодействовать росту цен на аренду жилья для местных жителей из-за того, что рынок ориентируется на туристов.

Напомним, в 2021 году Италия запретила крупным круизным лайнерам заходить в Венецианскую лагуну, а с весны 2024 года Венеция в тестовом режиме ввела платный въезд в город в пиковое время наплыва туристов для тех, кто не остается на ночлег. За первые дни этого эксперимента город заработал почти 1 млн евро.