У Словаччині зазнав аварії гелікоптер з трьома людьми на борту

У словацьких Татрах ввечері у суботу зазнав аварії гелікоптер з трьома людьми на борту, двом пощастило залишитись неушкодженими.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Інцидент стався увечері 25 травня в районі міста Попрад. Рятувальники отримали повідомлення, що північніше в горах впав гелікоптер, та вилетіли туди.

З’ясувалося, що апарат впав приблизно за 150 метрів від гірського готелю. Місцеві працівники на той час вже прийшли на допомогу постраждалим.

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Двоє з трьох людей на борту залишились неушкодженими. Ще одного, 48-річного чоловіка, госпіталізували з травмою голови і забоями.

Також повідомляли, що у суботу через погані погодні умови здійснив екстрену посадку гелікоптер прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Нагадаємо, минулими вихідними в аварії гелікоптера загинули президент Ірану та ще низка топпосадовців країни.

Низка західних країн після того висловили співчуття у зв’язку з інцидентом. "ЄвроПравда" розповідала про це у статті Під прикриттям "гуманізму". Як політики ЄС та НАТО зганьбилися після смерті президента Ірану.