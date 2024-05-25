Гелікоптер з прем'єром Вірменії мусив здійснити екстрену посадку

Гелікоптер прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна здійснив екстрену посадку на стадіоні Ванадзора.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє портал News.am.

За попередньою інформацією, прем'єр-міністр прямував у Ташир, коли його гелікоптеру довелося екстрено приземлитися через погодні умови.

"Дорогі, все гаразд. Через погані погодні умови наш гелікоптер здійснив незаплановану посадку у Ванадзорі", – на своїй сторінці у Facebook написав Пашинян.

Реклама:

"Зараз ми продовжуємо шлях автомобілем. Бажаю всім гарного дня", – додав він.

Нагадаємо, вранці 20 травня стало відомо, що президент Ірану і міністр закордонних справ країни загинули внаслідок аварії гелікоптера 19 травня.

Кілька західних країн, включно зі Сполученими Штатами, раніше висловили свої співчуття у зв'язку з із загибеллю президента Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі наприкінці минулого тижня. У Єврокомісії назвали це "нормальною дипломатичною практикою".

Читайте також: Під прикриттям "гуманізму". Як політики ЄС та НАТО зганьбилися після смерті президента Ірану.