В Словакии разбился вертолет с тремя людьми на борту

В словацких Татрах вечером в субботу потерпел крушение вертолет с тремя людьми на борту, двум повезло остаться невредимыми.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел вечером 25 мая в районе города Попрад. Спасатели получили сообщение, что севернее в горах упал вертолет, и вылетели туда.

Выяснилось, что аппарат упал примерно в 150 метрах от горного отеля. Местные работники в то время уже пришли на помощь пострадавшим.

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Двое из трех человек на борту остались невредимыми. Еще одного, 48-летнего мужчину, госпитализировали с травмой головы и ушибами.

Также сообщалось, что в субботу из-за плохих погодных условий совершил экстренную посадку вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Напомним, в минувшие выходные в аварии вертолета погибли президент Ирана и еще ряд топ-чиновников страны.

Многие западные стран после того выразили соболезнования в связи с инцидентом. "ЕвроПравда" рассказывала об этом в статье Под прикрытием "гуманизма". Как политики ЕС и НАТО опозорились после смерти президента Ирана.