В уряді Словаччини підтверджують покращення стану Фіцо

Стан пораненого прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який залишається у лікарні після замаху, продовжує покращуватися.

Як повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда", про це заявили у пресслужбі уряду.

Медична комісія після останніх обстежень підтвердила, що стан Фіцо "поступово покращується". Детальнішої інформації та прогнозів не повідомляють.

Прем’єр і далі залишається в лікарні у місті Банська Бистриця, куди його привезли одразу після замаху.

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Нагадаємо, замах на Фіцо скоїли 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

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