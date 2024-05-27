В правительстве Словакии подтверждают улучшение состояния Фицо

Состояние раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который остается в больнице после покушения, продолжает улучшаться.

Как сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда", об этом заявили в пресс-службе правительства.

Медицинская комиссия после последних обследований подтвердила, что состояние Фицо "постепенно улучшается". Более подробной информации и прогнозов не сообщается.

Премьер и дальше остается в больнице в городе Банска-Быстрица, куда его привезли сразу после покушения.

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Напомним, покушение на Фицо совершили 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.

Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

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