ЗМІ: В уряді Німеччини поки відмовилися від ідеї відновлення призову

Міністерство оборони Німеччини все ж поки не пропонує повертати призов на військову службу для молоді.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У понеділок міністр оборони Борис Пісторіус за закритими дверима розповідав виконавчому комітету своєї партії – СДПН – про ключові ідеї реформи військової служби, одна з цілей якої – вирішити проблему з дефіцитом охочих йти в армію.

За інформацією видання, запропонована Пісторіусом модель грунтується на добровільному залученні до армії і створенні інформаційних кампаній про Бундесвер та різних інструментів заохочення для молодих людей, які оберуть для себе цей шлях – наприклад, безоплатне отримання водійських прав чи відшкодування частини кредиту за навчання, гранти на вивчення іноземної мови.

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Про обов’язковий призов у проєкті зовсім не згадувалося. У той же час, розглядається запровадження загального обов’язку для 18-річних юнаків пройти медкомісію, що потребуватиме певних змін до законодавства про захист персональних даних.

Неофіційно кажуть, що часті фрази Пісторіуса про те, що Німеччина має бути готовою до потенційної великої війни, почали дратувати однопартійців міністра – не так через саму тезу, як те, що його публічні заяви не супроводжувалися дискусіями всередині партії.

Озвучений на зустрічі план нібито зустрів схвальну реакцію.

Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт після зустрічі публічно казав, що вони "погоджуються щодо майже усіх пунктів".

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Міноборони Німеччини підготували три моделі відновлення призову до війська або на альтернативну цивільну службу.

Тим часом в Італії ультраправі представили законопроєкт про обов'язкову військову службу.