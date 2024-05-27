СМИ: В правительстве Германии пока отказались от идеи возобновления призыва

Министерство обороны Германии все же пока не предлагает возвращать призыв на военную службу для молодежи.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В понедельник министр обороны Борис Писториус за закрытыми дверями рассказывал исполнительному комитету своей партии – СДПГ – о ключевых идеях реформы военной службы, одна из целей которой – решить проблему с дефицитом желающих идти в армию.

По информации издания, предложенная Писториусом модель основывается на добровольном привлечении в армию и создании информационных кампаний о Бундесвере и различных инструментов поощрения для молодых людей, которые выберут для себя этот путь – например, бесплатное получение водительских прав или возмещение части кредита за обучение, гранты на изучение иностранного языка.

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Об обязательном призыве в проекте совсем не упоминалось. В то же время, рассматривается введение общей обязанности для 18-летних юношей пройти медкомиссию, что потребует определенных изменений в законодательство о защите персональных данных.

Неофициально говорят, что частые фразы Писториуса о том, что Германия должна быть готова к потенциальной большой войне, начали раздражать однопартийцев министра – не столько из-за самого тезиса, сколько из-за того, что его публичные заявления не сопровождались дискуссиями внутри партии.

Озвученный на встрече план якобы встретил одобрительную реакцию.

Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт после встречи публично говорил, что они "соглашаются почти по всем пунктам".

Ранее СМИ сообщали, что в Минобороны Германии подготовили три модели возобновления призыва в армию или на альтернативную гражданскую службу.

Тем временем в Италии ультраправые представили законопроект об обязательной военной службе.