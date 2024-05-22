В Італії ультраправі представили законопроєкт про обов'язкову військову службу

Італійська ультраправа партія "Ліга" віцепрем'єр-міністра Маттео Сальвіні подала до Палати депутатів законопроєкт, що пропонує обов'язкову шестимісячну військову або цивільну службу для всіх молодих людей у віці від 18 до 26 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

"Сьогодні на розгляд Палати депутатів було подано законопроєкт "Ліги" про відновлення шестимісячної цивільної або військової служби для молодих людей у віці від 18 до 26 років на регіональній основі і виключно в Італії", – написав Сальвіні в соціальних мережах.

"Я переконаний, що це форма громадянської освіти на службі суспільству, яка сприяє розвитку дисципліни, уважності до інших і поваги до себе та інших, що може мати дуже позитивні наслідки", – додав Сальвіні.

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Обов'язкова військова служба була скасована в Італії з 2005 року.

Однак в останні місяці деякі європейські країни розглядають можливість продовження призову у відповідь на зростаючі оборонні потреби і ескалацію геополітичної напруженості.

Вперше ця пропозиція була озвучена Сальвіні на зустрічі в Альпіні 12 травня, що викликало суперечки з міністром оборони Гвідо Крозетто.

"Збройні сили не повинні розглядатися як місце для виховання молоді, це завдання для сімей і шкіл (...) Загальна державна служба не є справою збройних сил", – заявив Крозетто.

"Навіть міністр оборони Крозетто проти цього. Є лише одне, що об'єднує більшість: вічна незгода з усім. Ми сподіваємося, що Сальвіні відкличе цю смішну і застарілу пропозицію", – заявив Стефано Граціано, лідер групи Демократичної партії в комітеті Палати депутатів з питань оборони.

Сальвіні "не зупинився навіть після того, як міністр оборони Крозетто нагадав йому, що обов'язкова служба марна. Це ще одна спроба потрапити в заголовки з пропозицією, яка опиниться в шухляді", заявив Давіде Фараоне, голова групи Italia Viva в Палаті депутатів.

Раніше у Німеччині розпочалася дискусія щодо можливого відновлення призову молоді до війська або на роботу у соціальних службах.

Перед цим міністр оборони ФРН заявив, що Німеччина готова взяти на себе більшу роль у НАТО.

Тим часом у Польщі думають змінити підхід до підготовки "активного резерву" армії.