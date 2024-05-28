Генсек Ради Європи засудила ухвалення скандального закону в парламенті Грузії

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич прокоментувала ухвалення в парламенті Грузії суперечливого закону про "іноагентів", який викликав критику Заходу та призвів до масових протестів.

Її заяву поширила пресслужба Ради Європи, повідомляє "Європейська правда".

За словами Пейчинович-Бурич, влада Грузії "відмовилася від конструктивного діалогу, нехтуючи однозначними рекомендаціями Венеційської комісії, чиї авторитетні юридичні висновки відображають наші демократичні стандарти".

Вона висловила глибоку стурбованість негативним впливом цього закону на "всебічні громадянські дискусії, плюралізм та демократичні стримування і противаги, що потенційно може поставити під загрозу умови для проведення вільних і чесних виборів".

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Генсек Ради Європи окремо закликала невідкладно розслідувати випадки залякування, непропорційного застосування сили та цькування організацій громадянського суспільства, громадських активістів та мирних протестувальників.

Після того, як провладна більшість парламенту Грузії 28 травня подолала вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон про "іноагентів", він має набути чинності на початку червня.

Парламент Грузії ухвалив закон про "іноагентів" у третьому читанні 14 травня, після чого президентка наклала на нього вето. Через цей закон понад півтора місяця в Тбілісі щодня відбуваються акції протесту, а західні держави закликали Тбілісі відкласти його.

У Євросоюзі після ухвалення закону попередили, що розглядають "усі варіанти" реагування на ці дії Тбілісі.

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