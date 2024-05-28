Генсек Совета Европы осудила принятие скандального закона в парламенте Грузии

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич прокомментировала принятие в парламенте Грузии противоречивого закона об "иноагентах", который вызвал критику Запада и привел к массовым протестам.

Ее заявление распространила пресс-служба Совета Европы, сообщает "Европейская правда".

По словам Пейчинович-Бурич, власти Грузии "отказались от конструктивного диалога, пренебрегая однозначными рекомендациями Венецианской комиссии, чьи авторитетные юридические выводы отражают наши демократические стандарты".

Она выразила глубокую обеспокоенность негативным влиянием этого закона на "всесторонние гражданские дискуссии, плюрализм и демократические сдерживания и противовесы, что потенциально может поставить под угрозу условия для проведения свободных и честных выборов".

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Генсек Совета Европы отдельно призвала безотлагательно расследовать случаи запугивания, непропорционального применения силы и травли организаций гражданского общества, общественных активистов и мирных протестующих.

После того, как провластное большинство парламента Грузии 28 мая преодолело вето президента Саломе Зурабишвили на закон об "иноагентах", он должен вступить в силу в начале июня.

Парламент Грузии принял закон об "иноагентах" в третьем чтении 14 мая, после чего президент наложила на него вето. Из-за этого закона более полутора месяцев в Тбилиси ежедневно проходят акции протеста, а западные государства призвали Тбилиси отложить его.

В Евросоюзе после принятия закона предупредили, что рассматривают "все варианты" реагирования на эти действия Тбилиси.

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