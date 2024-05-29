У Грузії проведуть нову масштабну акцію протесту проти закону про "іноагентів"

Новий масштабний мітинг проти остаточно ухваленого парламентом Грузії закону про "іноагентів" відбудеться в Тбілісі 2 червня о 20:00 за місцевим часом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Відповідний анонс на мітингу у вівторок зробив його учасник, поет Раті Амаглобелі. Протестувальники зберуться на площі Першої Республіки.

"2 червня о 8 годині (вечора) ми знову зберемося на площі Республіки й продовжимо боротьбу", – сказав він.

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Під час акції у вівторок в Тбілісі демонстранти підійшли до президентського палацу Орбеліані, щоб висловити подяку президентці Саломе Зурабішвілі, яка раніше ветувала закон, а потім провела ходу до офісу керівної партії "Грузинська мрія".

Парламент Грузії ухвалив закон про "іноагентів" у третьому читанні 14 травня, після чого президентка наклала на нього вето. Через цей закон понад півтора місяця в Тбілісі щодня відбуваються акції протесту, а західні держави закликали Тбілісі відкласти його.

Але провладна більшість парламенту Грузії 28 травня подолала вето Саломе Зурабішвілі. У Євросоюзі після ухвалення закону попередили, що розглядають "усі варіанти" реагування на ці дії Тбілісі.

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