В Грузии проведут новую масштабную акцию протеста против закона об "иноагентах"

Новый масштабный митинг против окончательно принятого парламентом Грузии закона об "иноагентах" состоится в Тбилиси 2 июня в 20:00 по местному времени.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Соответствующий анонс на митинге во вторник сделал его участник, поэт Рати Амаглобели. Протестующие соберутся на площади Первой Республики.

"2 июня в 8 часов (вечера) мы снова соберемся на площади Республики и продолжим борьбу", – сказал он.

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Во время акции во вторник в Тбилиси демонстранты подошли к президентскому дворцу Орбелиани, чтобы выразить благодарность президенту Саломе Зурабишвили, которая ранее ветировала закон, а затем провела шествие к офису правящей партии "Грузинская мечта".

Парламент Грузии принял закон об "иноагентах" в третьем чтении 14 мая, после чего президент наложила на него вето. Из-за этого закона более полутора месяцев в Тбилиси ежедневно проходят акции протеста, а западные государства призвали Тбилиси отложить его.

Но провластное большинство парламента Грузии 28 мая преодолело вето Саломе Зурабишвили. В Евросоюзе после принятия закона предупредили, что рассматривают "все варианты" реагирования на эти действия Тбилиси.

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